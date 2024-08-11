Артём Карпукас прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» Махачкала

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники победили махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.

«Тяжёлая игра. Молодцы, что выиграли. Забили очень нужный второй гол и довели игру до победы. В принципе, могли забить ещё. Хорошая игра», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб набрал девять очков за четыре матча. «Динамо» Махачкала заработало два очка и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

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