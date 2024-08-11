Вратарь «Динамо» Мх Волк оценил шансы Сафонова и Худякова заиграть в старте своих клубов

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался относительно трансфера голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» и перехода Даниила Худякова в «Штурм».

«Думаю, что пристальное внимание сейчас приковано только к Сафонову. Но я очень рад и за Худякова. Надеюсь, у него будет возможность оправдать свои перспективы и стать топовым голкипером. То же могу сказать и про Матвея. Он и на уровне РПЛ был топом. Надеюсь, его уровень позволит ему уверенно выступать и в Европе.

У кого из них больше шансов стать первым номером в своём клубе? В любой новой команде всегда сложно завоевать место в воротах. Но всё будет зависеть от самих ребят: как они будут работать и выкладываться. Хотя тут и дело случая тоже», — приводит слова Волка «Евро-Футбол.Ру».

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.

Худяков стал игроком «Штурма» в минувшем июле. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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