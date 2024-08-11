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Деменко: «Краснодар» и ЦСКА не заслуживали поражения, но «быки» дожали и вытащили матч

Деменко: «Краснодар» и ЦСКА не заслуживали поражения, но «быки» дожали и вытащили матч
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Победа «Краснодара» над ЦСКА является очень важной. Была тяжёлая встреча, потому что играли при высокой температуре. Обе команды не заслуживали поражения, но «Краснодар» в концовке матча дожал и вытащил эту игру, которая является очень важной», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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