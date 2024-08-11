Деменко: «Краснодар» и ЦСКА не заслуживали поражения, но «быки» дожали и вытащили матч

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1).

«Победа «Краснодара» над ЦСКА является очень важной. Была тяжёлая встреча, потому что играли при высокой температуре. Обе команды не заслуживали поражения, но «Краснодар» в концовке матча дожал и вытащил эту игру, которая является очень важной», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.