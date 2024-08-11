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Лаксальт заявил, что в «Динамо» обсудят момент с пенальти в конце матча с «Зенитом»

Лаксальт заявил, что в «Динамо» обсудят момент с пенальти в конце матча с «Зенитом»
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал эпизод, произошедший в конце матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0), когда в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти, который не реализовал нападающий Муми Нгамалё. Напомним, перед тем, как Нгамалё не забил с пенальти, к мячу сначала подошёл полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Тюкавин сказал, что пенальти должен был исполнять другой человек? Я не знаю. Мы поговорим об этом в команде позже. Если кто-то хочет взять на себя ответственность, пробить и забрать мяч, ничего страшного. Мы должны постараться забить, но, в конце концов, это не та проблема, на которой нужно заострять внимание», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Зенит» заработал 12 очков и располагается на первой строчке. В следующем туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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