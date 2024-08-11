Игрок «Локомотива» Самошников: не сказал бы, что махачкалинское «Динамо» тёмные лошадки

Защитник «Локомотива» Илья Самошников поделился мнением о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники победили махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Отметим, что Самошников стал автором одного из забитых мячей.

«Как мне матч с «Динамо» Мх? Тяжёлый. Но радостный, что выиграли. Тяжело ли играть против тёмных лошадок? Я бы не сказал, что они тёмные лошадки. Просто ребята очень настроены на борьбу. Нам надо было выигрывать свои единоборства, чтобы побеждать в этом матче.

С чем связана моя повышенная результативность? Может, потому, что я играю выше в атаке, не знаю. Не могу ответить точно на этот вопрос, почему так. Это же хорошо. Нравится ли играть в атаке? Мне нравится, когда команда выигрывает, а кто забил, не так важно», — приводит слова Самошникова пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб набрал девять очков за четыре матча. «Динамо» Махачкала заработало два очка и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.