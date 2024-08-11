Фото: Онана освободил угол ворот перед ударом Холанда с пенальти и призывал пробить туда

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана освободил угол ворот перед ударом с пенальти нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в серии 11-метровых, которая была проведена после завершения основного времени матча между командами в игре Суперкубка Англии (1:1, 7:6 пен.).

Фото: Скриншот из трансляции

После того как камерунский голкипер освободил угол, он показал руками Холанду, что тот может беспрепятственно пробить туда. Норвежский нападающий не последовал указанию Онана и пробил низом в угол, где изначально находился вратарь «Манчестер Юнайтед». В свою очередь, Онана прыгнул в сторону, которую он указал в качестве свободной.

На 82-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша. Однако спустя семь минут «Манчестер Сити» сравнял счёт: отличился полузащитник Бернарду Силва.