Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Онана освободил угол ворот перед ударом Холанда с пенальти и призывал пробить туда

Фото: Онана освободил угол ворот перед ударом Холанда с пенальти и призывал пробить туда
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана освободил угол ворот перед ударом с пенальти нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в серии 11-метровых, которая была проведена после завершения основного времени матча между командами в игре Суперкубка Англии (1:1, 7:6 пен.).

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

Фото: Скриншот из трансляции

После того как камерунский голкипер освободил угол, он показал руками Холанду, что тот может беспрепятственно пробить туда. Норвежский нападающий не последовал указанию Онана и пробил низом в угол, где изначально находился вратарь «Манчестер Юнайтед». В свою очередь, Онана прыгнул в сторону, которую он указал в качестве свободной.

На 82-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша. Однако спустя семь минут «Манчестер Сити» сравнял счёт: отличился полузащитник Бернарду Силва.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android