Дмитрий Булыкин: «Динамо» показало, что с «Зенитом» можно играть, если быть построже

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые проиграли «Зениту» со счётом 0:1.

«Положительно, что «Динамо» неплохо сыграло и показало, что с «Зенитом» можно играть, если быть построже. Однако не сказал бы, что питерская команда была на голову сильнее. Но везение и удача были на стороне «Зенита»: Глушенков забил красивый гол, а «Динамо» не реализовало пенальти», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Зенит» заработал 12 очков и располагается на первой строчке. В следующем туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

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