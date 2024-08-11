Александр Канищев: покупка Дркушича — правильный коммерческий ход со стороны «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев отреагировал на новость о том, что защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич перейдёт в санкт-петербургский клуб. «Чемпионат» сообщил, что футболист подпишет контракт с сине-бело-голубыми на четыре года, после чего уедет в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.

«Видимо, «Зенит» может позволить себе купить Дркушича и отдать его в аренду. У команды уже сейчас есть футболисты на его позиции, но клуб может в любой момент его вернуть из аренды. Покупка Дркушича — правильный коммерческий ход со стороны «Зенита», ведь его можно будет перепродать подороже. Ванья неплохо выглядел на чемпионате Европы, поэтому это футболист, у которого есть хорошие перспективы. Может быть, он будет также полезен и «Зениту», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.