Тюкавин заявил, что может составить конкуренцию Глушенкову на приз лучшему игроку РПЛ

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, развернётся ли в нынешнем сезоне борьба за звание лучшего игрока РПЛ между ним и нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым. Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России именно Тюкавин был признан лучшим футболистом, а Глушенков занял второе место.

«Если Глушенков продолжит также играть до 30-го тура, то, безусловно, он заберёт награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ. Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите — один гол в четырёх матчах», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» нынешним летом. На текущий момент он принял участие в шести мачтах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне Тюкавин сыграл 38 матчей во всех соревнованиях (17 голов и 10 ассистов).