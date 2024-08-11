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Деменко: ЦСКА подаст апелляцию на решение судьи не показывать красную карточку Сперцяну

Деменко: ЦСКА подаст апелляцию на решение судьи не показывать красную карточку Сперцяну
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об эпизоде, произошедшем в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1), когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Был эпизод, где Сперцян прямой ногой заехал в ногу Роше, достаточно спорное решение судьи, но всё на его усмотрение. В любом случае это нарушение правил, и ЦСКА подаст апелляцию на решение судьи. Что касается красной карточки в этом эпизоде, то зависит от того, как её трактовать. Поэтому судья мог дать красную или жёлтую карточку. Сперцян сам заявил, что его нужно было удалять. Эдуард всё прекрасно понимает, но он тянулся к мячу, и всё это делалось в борьбе», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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