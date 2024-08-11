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Стало известно, какие клубы из Серии А проявляют интерес к игроку «Рубина» Даку

Стало известно, какие клубы из Серии А проявляют интерес к игроку «Рубина» Даку
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Фехми Даку, являющийся отцом 26-летнего нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о клубах, проявляющих интерес к его сыну.

«К Мирлинду есть интерес от «Дженоа» и «Кальяри», но пока ничего конкретного нет. «Рубин» не решил: отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон. Ни Мирлинд, ни клуб пока не могут принять одностороннее решение в этом вопросе. Всё будет ясно на следующей неделе», — приводит слова Фехми Даку Sport24.

Албанский футболист выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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