Игрок «Локомотива» Ньямси рассказал, считает ли он себя новым бомбардиром команды

Центральный защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о своей результативности и победной серии железнодорожников.

«Считаю ли я себя новым бомбардиром «Локомотива»? Нет (смеётся), не могу сравнить себя с нападающими. Два гола в четырёх матчах — это ещё не так много! Просто рад, что мне удаётся забивать, а «Локомотиву» — побеждать», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в пяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

После четырёх матчей РПЛ железнодорожники набрали девять очков и занимают третье место.

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