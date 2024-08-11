Деменко: игра с «Динамо» показала, что с таким «Зенитом» можно играть и бороться

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о прошедшем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с московским «Динамо» (1:0).

«Динамо» достойно выглядело в матче с «Зенитом». Если бы Нгамалё забил с пенальти, то ничья была бы более заслуженным результатом, поэтому нельзя сказать, что «Динамо» заслуженно проиграло. Но это футбол, где хорошо сыграл Латышонок, а где-то сопутствовала удача. Конечно, эта игра показала, что с таким «Зенитом» можно играть и бороться. В «Зените» прекрасно понимают, что будут матчи, где будет очень тяжело. Не будет всё легко, как в прошлых играх», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.