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Деменко: игра с «Динамо» показала, что с таким «Зенитом» можно играть и бороться

Деменко: игра с «Динамо» показала, что с таким «Зенитом» можно играть и бороться
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о прошедшем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Динамо» достойно выглядело в матче с «Зенитом». Если бы Нгамалё забил с пенальти, то ничья была бы более заслуженным результатом, поэтому нельзя сказать, что «Динамо» заслуженно проиграло. Но это футбол, где хорошо сыграл Латышонок, а где-то сопутствовала удача. Конечно, эта игра показала, что с таким «Зенитом» можно играть и бороться. В «Зените» прекрасно понимают, что будут матчи, где будет очень тяжело. Не будет всё легко, как в прошлых играх», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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