Корнеев: у «Динамо» нет вообще защиты, им нужно менять всю оборону

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о защите московского «Динамо» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

«У «Динамо» нет вообще защиты. Им нужно менять всю оборону, может быть, Бальбуэну оставить. Необходимо купить очень хорошего второго центрального защитника, Даса — это полное несчастье, он всё провалил. С его фланга открывалось всё, что возможно. Нужен второй хороший вратарь и нужен нападающий», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Зенит» заработал 12 очков и располагается на первой строчке. В следующем туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.