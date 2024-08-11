Бруну Фернандеш продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2027 года — Фабрицио Романо

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости о продлении контракта с 29-летним атакующим полузащитником Бруну Фернандешем до июня 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое трудовое соглашение с португальским футболистом также будет предполагать возможность его пролонгации до июня 2028 года. Подчёркивается, что подготовлены все условия для подписания нового контракта, что может произойти до конца нынешнего лета.

Действующее трудовое соглашение Фернандеша с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2026 года. Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За этот период он принял участие в 233 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 79 голами и 66 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.