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Агент новичка «Динамо» Мх Хосейннеджада: у нас было официальное предложение от «Зенита»

Агент новичка «Динамо» Мх Хосейннеджада: у нас было официальное предложение от «Зенита»
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Агент Амир Саадати, представляющий интересы новоиспечённого атакующего полузащитника махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавада Хосейннеджада, заявил, что зимой у его клиента были предложения от «Зенита» и сербской «Црвены Звезды».

«Мохаммаджавад — настоящий бриллиант. У него есть потенциал, чтобы стать звездой в топ-5 лиг. Зимой у нас были официальные предложения от «Зенита» и «Црвены Звезды», однако «Сепахан» их отклонил. У нас есть предчувствие, что переход в «Динамо» станет более правильным шагом для будущего развития молодой звезды. Надеюсь, он и клуб смогут помочь друг другу», — приводит слова Саадати «РБ Спорт».

Хосейннеджад перешёл в махачкалинский клуб из иранского «Сепахана». В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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