Булыкин: «Краснодару» психологически нужна была победа над ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

«Краснодар» настроился и показывал хорошую игру в матче с ЦСКА. У «быков» все футболисты полностью отдались игре. Было видно, что они очень хотят победить при своих болельщиках, поэтому не были согласны с ничьей. «Краснодар» выиграл этот матч за счёт желания, самоотдачи и моментов. А ЦСКА не смог увести ничью, хотя для этого было всё.

Посмотрим будет ли «Краснодару» полегче в психологическом плане. Но как правило, после таких матчей футболисты психологически чувствуют себя уверенней и начинают думать, что могут хорошо играть и полностью отдаваться игре. Поэтому, конечно, «Краснодару» нужна была эта победа с психологической точки зрения. Надеемся, что она сможет поменять настроение в команде и атмосферу вокруг клуба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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