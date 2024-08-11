Мор: «Краснодар» сыграл с ЦСКА выше ожидаемого, футболисты вышли как на последний бой

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мыслями о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» встречался с московским ЦСКА. «Быки» вырвали победу в концовке игры — 2:1.

«Игра получилась интересной. В плане тактики всё получилось ожидаемо, «Краснодар» старался действовать первым номером, а ЦСКА искал свои шансы на контратаках. «Быки» провели очень хороший матч, сыграли выше ожидаемого. Футболисты вышли как на последний бой, чего не хватало в последних матчах, а от ЦСКА я ожидал большего. Забитый ими мяч не очень вытекал из хода матча», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.