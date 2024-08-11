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Игрок «Динамо» Мх Пальцев: какая разница, как Бобровский отсудит? Его всё равно спасут

Игрок «Динамо» Мх Пальцев: какая разница, как Бобровский отсудит? Его всё равно спасут
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о судействе в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1). Напомним, один из защитников «Динамо» был удалён с поля за две жёлтые карточки, а в концовке встречи нападающий «Пари НН» Зе Турбо заработал спорный пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет

«Приятно, что Газизов и Гаджиев защищали команду из-за спорного судейства в матче с «Пари НН», они должны так делать. Потому что если мы будем так делать, то нас дисквалифицируют и мы не сможем играть. Поэтому они для этого и есть.

Судью уже оправдали во всех моментах, в ворота «Пари НН» нет пенальти и в наши. Что сказать? Опять спасли судью! Какая разница, как он отсудит? Его всё равно спасут», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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