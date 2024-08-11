Иван Таранов: в матче «Краснодар» — ЦСКА болел за красивый футбол, но было скучно

Бывший центральный защитник «Краснодара» и ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об очном матче этих команд в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1).

«В матче «Краснодар» — ЦСКА болел за красивый футбол, которого, к сожалению, не удалось увидеть. Было скучно смотреть, особенно первый тайм без моментов и комбинационной игры. Было много единоборств и футбола в середине поля. Обеим командам не хватает квалифицированных игроков, отсюда малозрелищный футбол.

Встретились два равных и принципиальных соперника, но «Краснодару» повезло больше. Для «быков» эта победа — глоток воздуха, чтобы с положительными эмоциями готовиться к следующему матчу», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Булыкин: «Краснодару» психологически нужна была победа над ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: