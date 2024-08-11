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ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с нарушением Сперцяна на Роше

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с нарушением Сперцяна на Роше
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы обратятся в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с эпизодом, произошедшим во время матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Главный арбитра матча Владимир Москалёв и судьи, отвечавшие за систему VAR, не стали применять санкций к Сперцяну.

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