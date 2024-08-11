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Агкацев: «Краснодару» было непривычно уходить с поля без побед

Агкацев: «Краснодару» было непривычно уходить с поля без побед
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Краснодар» победил со счётом 2:1, забив победный мяч на 90+1-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«С ЦСКА, думаю, совсем другая игра в нашем исполнении. Она и привела нас к победе. Я не сказал бы, что тренировки отличалась из‑за наших неудач. Всё было как всегда.

Есть ли понимание, почему старт сезона пошёл именно так? Если бы мы знали, то раньше бы устранили причину. Сегодняшняя победа точно придаст нам уверенности. Из‑за отсутствия побед появилась раздражительность? Конечно, она была. Мы все привыкли побеждать. Для нас было непривычно уходить с поля без побед», — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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