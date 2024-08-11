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Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: у команды получился неудачный старт сезона

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: у команды получился неудачный старт сезона
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о старте «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о победе над ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«У «Краснодара» получился неудачный старт сезона. Команда не так много забивает. С ЦСКА же побольше атаковали, хотели в домашней игре реабилитироваться. Не очень понимаю, почему у команды проблема в атаке. Наверное, сказывается отсутствие Кордобы. Моменты были, но реализовать не смогли. Но с ЦСКА сыграли неплохо», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» после четырёх сыгранных матчей набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков.

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