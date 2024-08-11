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Виллиан Роша показал ногу, травмированную после фола Сперцяна

Виллиан Роша показал ногу, травмированную после фола Сперцяна
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Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в аккаунте в социальной сети поделился фотографией своей травмированной ноги после матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1). Напомним, в конце первого тайма встречи полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу Роши, после чего у него началось кровотечение. Позднее защитник красно-синих покинул пределы стадиона на костылях.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

Фото: Аккаунт Виллиана Роши в социальной сети

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что красно-синие обратятся в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с указанным эпизодом.

После четырёх матчей чемпионата России красно-синие набрали семь очков и на текущий момент занимают четвёртое место. «Краснодар» заработал шесть очков и располагается на седьмой строчке.

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