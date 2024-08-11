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Булыкин: момент со Сперцяном и Рошей мог повлиять на исход игры, опять вопросы к судейству

Булыкин: момент со Сперцяном и Рошей мог повлиять на исход игры, опять вопросы к судейству
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об эпизоде, произошедшем в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1), когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Очень опасный момент с участием Сперцяна и Роши. Эдуард мог нанести очень серьёзную травму. Не знаю, почему на VAR не посмотрели этот эпизод, потому что травма у Роши приличная и за это не было показано никакой карточки. Поэтому опять возникают вопросы к судейству. Мне как футболисту жалко, что получают такие травмы, потому что это очень больно. Ну а также этот момент мог повлиять на исход всего матча», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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