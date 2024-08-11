Сулейманов оценил переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением относительно перехода Максима Глушенкова в «Зенит». Напомним, 25-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из стана железнодорожников нынешним летом.

«Я не скажу, что уход Глушенкова не потеря для клуба. Это в первую очередь для «Зенита» хорошее приобретение. Впрочем, если мы идём хорошо, значит, мы всё сделали правильно. А так Глушенков – игрок топового уровня», – приводит слова Сулейманова Metaratings.

На текущий момент Глушенков принял участие в шести мачтах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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