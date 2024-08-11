Данил Глебов: у Карпина вопросов по матчу с «Рубином» было больше, чем после «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, как жёлто-синие готовились к матчу 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) после игры 3-го тура чемпионата России, в котором они проиграли «Зениту» со счётом 0:5.
«Как готовились к матчу с «Рубином» после 0:5 от «Зенита»? Спокойно, у главного тренера вопросов по игре с «Рубином» было больше, чем после 0:5 от «Зенита». Например? У него негодование, глобально», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.
В следующем туре «Ростов» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 17 августа.
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