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Круговой: с «Краснодаром» нужно контролировать игру, а не выбивать мячи куда-то без толку

Круговой: с «Краснодаром» нужно контролировать игру, а не выбивать мячи куда-то без толку
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Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об игре своей команды в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором армейцы уступили со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Мы очень плохо начали первый тайм, мало контролировали мяч, постоянно выбивая его непонятно куда. С такими командами, как «Краснодар» нужно контролировать мяч и игру, а не выбивать мячи куда-то без толку. Мы не справились с этим, и, к сожалению, проиграли. Будем работать», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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