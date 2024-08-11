Круговой: с «Краснодаром» нужно контролировать игру, а не выбивать мячи куда-то без толку

Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об игре своей команды в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором армейцы уступили со счётом 1:2.

«Мы очень плохо начали первый тайм, мало контролировали мяч, постоянно выбивая его непонятно куда. С такими командами, как «Краснодар» нужно контролировать мяч и игру, а не выбивать мячи куда-то без толку. Мы не справились с этим, и, к сожалению, проиграли. Будем работать», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.