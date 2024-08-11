Таранов: не считаю, что эпизод со Сперцяном и Рошей — ключевой момент в прошедшем матче

Бывший центральный защитник ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался об эпизоде, произошедшем в матче 4-го тура РПЛ между этими командами, когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.

«Сложный эпизод в моменте со Сперцяном и Рошей. Потому что Сперцян тянулся ногой к мячу и не хотел совершать накладку. Но Роша выбивал мяч и сам врезал Сперцяну. Поэтому очень сложно трактовать. Если не было VAR и всего остального… Но в последнее время у нас выносят красные карточки уже после матчей. Я не считаю, что это был ключевой эпизод, потому что с уходом Роши у ворот ЦСКА особо не было моментов, только пропущенный гол со стандарта», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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