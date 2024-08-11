В «Реале Сосьедад» рассказали, сколько займёт восстановление Захаряна после операции

Пресс-служба «Реала Сосьедад» поделилась информацией о том, сколько времени потребуется российскому полузащитнику клуба из Сан-Себастьяна Арсену Захаряну на восстановление после операции.

«Арсен уже приступил к тренировкам и восстановлению. Ожидаем, что полное восстановление займёт два-три месяца», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, 6 августа Захаряну была сделана операция после травмы сухожилий правой лодыжки.

Полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.