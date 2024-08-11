Гарри Кейн оценил трансфер Соланке в «Тоттенхэм»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ранее выступавший в составе «Тоттенхэма», оценил подписание «шпорами» форварда Доминика Соланке из «Борнмута».

«Он играет с высокой интенсивностью и скоростью. С тем, как играет Постекоглу, он точно получит шансы в этой команде.

Думаю, это очень хорошее подписание. Я видел его в раздевалке и пожелал ему всего наилучшего, и, конечно, я надеюсь, что он проведёт отличный сезон», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «Борнмута» в сезоне-2023/2024. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.