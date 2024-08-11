Глушенков: в первом тайме матча с «Динамо» сказали Кассьерре, что лучше бы он бил сам

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о нацеленности партнёров по команде играть на него во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). Напомним, 25-летний нападающий забил единственный гол во встрече.

— В первом тайме вы тоже били по воротам. В каком случае были ближе к голу?

— В последнем, когда закинул Дуглас Сантос. Мне кажется, Андрей Лунёв не ожидал удара в этом эпизоде, и если бы мяч попал в створ, был бы гол.

— Не было ощущения, что в первом тайме партнёры не били сами, а выводили на удар именно вас?

— В одном из таких эпизодов мы с Венделом сказали Кассьерре, что не стоило отдавать передачу, а лучше было пробить самому, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» нынешним летом. На текущий момент он принял участие в шести мачтах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

После четырёх матчей РПЛ «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место. «Динамо» заработало девять очков и располагается на второй строчке.

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