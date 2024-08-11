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Таранов: Глушенков — самая приятная новость, поступающая из «Зенита»

Таранов: Глушенков — самая приятная новость, поступающая из «Зенита»
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Бывший центральный защитник ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона, также поделился мыслями о текущей форме сине-бело-голубых.

«Зенит» победил, а у нашего молодого дарования очередной гол, Глушенков молодец. Это самая приятная новость и событие, которые поступают из «Зенита». Очень много говорят, что Глушенков — самый активный футболист из россиян, которые не тушуются на фоне легионеров. Он не тушуется, выходит и забивает в каждом матче.

«Зенит» набрал очень хороший ход, не пропускает, и даже Латышонок тащит с пенальти. Поэтому на сегодняшний день «Зенит» — лидер, которого очень тяжело обыграть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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