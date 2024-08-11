Газизов: мы в добрых отношениях с Дивеевым и его семьёй, сейчас он один из лучших в России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе», высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве. Напомним, футболист перешёл в стан армейцев из уфимского клуба.

— Игорь сейчас в хорошей форме. Я всё время слежу за ним, мы в добрых отношениях с его семьёй. Меня не удивляет результативность Дивеева на старте сезона, но понятно, что для защитника он забивает очень прилично. Пускай продолжает так же.

Постоянная мотивация — черта его характера. Она была всегда у него. У Дивеева есть и лидерские качества, поэтому у него всё получается. Игорь сразу закрепился в ЦСКА, сразу его выкупили.

— Он лучший российский защитник сейчас?

— Давайте не будем сразу говорить «лучший». Один из лучших точно, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.