«Барселона» просит Лангле снизить свою зарплату для ухода из клуба — Marca

«Барселона» обратилась к центральному защитнику Клеману Лангле с просьбой снизить свою заработную плату для того, чтобы он смог покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, по действующему контракту с сине-гранатовыми французский защитник зарабатывает чуть более € 16 млн. На текущий момент 29-летним футболистом интересуются мадридский «Атлетико» и «Вильярреал», однако они не могут позволить себе игрока с такой зарплатой. Кроме того, «Барселона» не хочет выплачивать даже часть этих денег в случае, если Лангле перейдёт в другой клуб на правах аренды.

В услугах центрального защитника также заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но он отклонил их предложения. Сине-гранатовые рассчитывают, что Лангле примет решение по этому вопросу на следующей неделе.

В минувшем сезоне Лангле выступал в составе «Астон Виллы» на правах аренды. Он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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