34-летний Щенсны может продолжить карьеру в «Наполи» — Juvelive.it

«Наполи», «Монца» и «Фиорентина» проявляют интерес к 34-летнему вратарю «Ювентуса» Войцеху Щенсны. Об этом сообщает Sport.pl со ссылкой на Juvelive.it.

По информации источника, итальянский гранд хочет продать польского футболиста, поскольку, во-первых, на него не рассчитывает новый главный тренер команды Тьяго Мотта, во-вторых, у него крайне высокая заработная плата.

«Старая синьора» рассматривает вариант с расторжением контракта с Щенсным, заканчивающегося летом 2025 года. Однако в таком случае «Ювентусу» всё равно придётся выплатить вратарю компенсацию.

Польский голкипер выступает в составе итальянского гранда с 2017 года. За этот период он принял участие в 252 матчах во всех турнирах, в 103 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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