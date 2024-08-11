Сергей Кирьяков назвал команды, которые могут побороться с «Зенитом» за чемпионство

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями о том, какие команды могут составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«В турнирной таблице может получиться интересная ситуация. Если «Зенит» снизу кто-то подожмёт, то мы опять получим ситуацию, когда две-три или даже четыре команды будут бороться за первое место. Это может быть «Спартак», «Локомотив». Вполне возможны варианты, что они включатся. ЦСКА тоже нельзя сбрасывать со счетов. Только «Краснодар» на старте тормозил, но они исправят ситуацию. Московские команды включаются в гонку преследования, они способны конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав девять очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с девятью очками.