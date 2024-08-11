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Владимир Гранат: сейчас Глушенков лучший российский игрок в РПЛ

Владимир Гранат: сейчас Глушенков лучший российский игрок в РПЛ
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением об игровой форме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Не удивлён, что Глушенков так влился в состав «Зенита». В «Локомотиве» он был одним из лидеров и играл ярко, хотя это была не самая сильная команда. Сейчас Глушенков играет в самой сильной команде страны с сильными партнёрами. Соответственно, у него больше игры на чужой половине поля и больше возможностей для создания и завершения моментов. Сейчас он лучший российский игрок в РПЛ», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» нынешним летом. На текущий момент он принял участие в шести мачтах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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