Кирьяков: у «Краснодара» нет уверенности. Посмотрим, как Мусаев справится с давлением

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Краснодара» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Краснодар» победил со счётом 2:1, забив победный мяч на 90+1-й минуте.

«У «Краснодара» нет уверенности. Надеюсь, победа с ЦСКА раскрепостит игроков. Конечно, результаты команды должны были быть другими на старте чемпионата, но второй сезон всегда сложнее. В том сезоне команда достигла хорошего результата, а сейчас надо закрепить его. Видим, что есть проблемы, игра не клеится. К игре есть вопросы. Идёт правильная критика, но посмотрим, как Мусаев справится с давлением», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.