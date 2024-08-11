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Кирьяков: у «Краснодара» нет уверенности. Посмотрим, как Мусаев справится с давлением

Кирьяков: у «Краснодара» нет уверенности. Посмотрим, как Мусаев справится с давлением
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Краснодара» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Краснодар» победил со счётом 2:1, забив победный мяч на 90+1-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«У «Краснодара» нет уверенности. Надеюсь, победа с ЦСКА раскрепостит игроков. Конечно, результаты команды должны были быть другими на старте чемпионата, но второй сезон всегда сложнее. В том сезоне команда достигла хорошего результата, а сейчас надо закрепить его. Видим, что есть проблемы, игра не клеится. К игре есть вопросы. Идёт правильная критика, но посмотрим, как Мусаев справится с давлением», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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