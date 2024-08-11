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Александр Мостовой: «Зенит» ни в чём не превосходил «Динамо»

Александр Мостовой: «Зенит» ни в чём не превосходил «Динамо»
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«В матче «Зенит» — «Динамо» закономерной была бы ничья. «Зенит» ни в чём не превосходил «Динамо». Моментов было считанное количество, потому что играли две сильные команды. По игре всё шло к ничьей.

На данный момент «Динамо» является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Думаю, ещё две или три команды должны создать эту интригу. Мы увидели, что местами и «Динамо» владело преимуществом, поэтому всё может быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После четырёх сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.

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