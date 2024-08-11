Рашид Рахимов: не предъявлял претензий судьям в матче с «Ростовом», была нормальная борьба

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, есть ли у него претензии к судьям, работавшим на матче 4-го тура РПЛ, в котором казанский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Есть ли у меня вопросы к судьям? Никому я не предъявлял никаких претензий. Нормальная игра, борьба была. Судьи свистели, когда есть борьба, фолы. Что-то, может, не заметили, но это игра. Стало ли судейство лучше по сравнению с прошлым сезоном? В матче с «Ростовом» было нормальное», — приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Ростов» заработал пять очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В следующем туре чемпионата России подопечные Рахимова встретятся с «Акроном». Игра состоится 19 августа.

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