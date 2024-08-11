Капитан «Краснодара» Сперцян поделился эмоциями от победы над ЦСКА

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Краснодар» победил со счётом 2:1, забив победный мяч на 90+1-й минуте.

«Нам важно было выиграть у ЦСКА, на нас немного давила серия без побед, но мы верили, что сумеем переломить этот неприятный старт для нас. Работали по полной, готовились. Слава богу, что удалось выиграть. Сейчас у всех только положительные эмоции», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.