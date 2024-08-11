Вингер «Зенита» Педро назвал три главных качества Глушенкова

Вингер «Зенита» Педро ответил на вопрос о сильных качествах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова, перешедшего в санкт-петербургский клуб нынешним летом.

«Три главных качества: грамотное расположение на поле, отличное завершение атак и прекрасная техника. Вообще, Макс потрясающий игрок, который уже принёс очень много пользы команде и принесёт ещё больше. Действительно, взаимопонимание появилось в первый же момент, с первых тренировок. Это заслуга и Максима, и всей команды. Все открылись друг другу. Повторюсь, он очень талантливый и качественный игрок, с которым одно удовольствие находиться в одной команде», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

На текущий момент Глушенков принял участие в шести мачтах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

После четырёх матчей Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 12 очков и занимают первое место.

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