Стали известны подробности физического состояния Беллингема перед матчем с «Аталантой»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем приступил к полноценным тренировкам «сливочных» и принимает участие в упражнениях команды без использования плечевого ремня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, английский футболист носил плечевой фиксатор практически на протяжении всего минувшего сезона после того, как получил травму в ноябре 2023 года. Несмотря на то что фиксатор облегчал положение Беллингема, он сковывал его движения. В СМИ появлялась информация, что 21-летнему полузащитнику может понадобиться операция.

Подчёркивается, что первым испытанием для Беллингема станет матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой» (14 августа), который покажет, сможет ли он играть без плечевого ремня.

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