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Стали известны подробности физического состояния Беллингема перед матчем с «Аталантой»

Стали известны подробности физического состояния Беллингема перед матчем с «Аталантой»
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем приступил к полноценным тренировкам «сливочных» и принимает участие в упражнениях команды без использования плечевого ремня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, английский футболист носил плечевой фиксатор практически на протяжении всего минувшего сезона после того, как получил травму в ноябре 2023 года. Несмотря на то что фиксатор облегчал положение Беллингема, он сковывал его движения. В СМИ появлялась информация, что 21-летнему полузащитнику может понадобиться операция.

Подчёркивается, что первым испытанием для Беллингема станет матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой» (14 августа), который покажет, сможет ли он играть без плечевого ремня.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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