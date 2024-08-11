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Российский нападающий Никита Иосифов подписал однолетний контракт со словенским «Целе»

Российский нападающий Никита Иосифов подписал однолетний контракт со словенским «Целе»
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Пресс-служба словенского «Целе» на официальном сайте клуба объявила о переходе в команду российского нападающего Никиты Иосифова.

Срок соглашения россиянина с новым клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Его последним местом работы был «Кастельон» из третьего испанского дивизиона, за который форвард сыграл 13 матчей и не забил голов.

Напомним, Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал». В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина, в результате чего последний перешёл в клуб Сегунды «Мирандес», а спустя ещё год Иосифов оказался в «Кастельоне».

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