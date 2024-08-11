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«Ротор» обыграл «Тюмень» в гостевом матче 5-го тура Первой лиги

«Ротор» обыграл «Тюмень» в гостевом матче 5-го тура Первой лиги
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Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра матча выступил Игорь Захаров из Казани. «Ротор» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Прищепа – 3'    

На третьей минуте встречи защитник гостей Дмитрий Прицепа вывел свою команду вперёд. Этот гол стал единственным в минувшей игре.

В настоящий момент «Ротор» имеет на своём счету семь очков. Клуб из Волгограда занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» набрала четыре очка за пять матчей в новом сезоне. Она находится на 13-й строчке.

«Ротор» и «Тюмень» сыграют во втором круге Первой лиги 19 апреля 2025 года. Игра пройдёт в Волгограде.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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