Канищев: у «Зенита» нет достойных конкурентов, способных создать реальную проблему

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что у петербургского клуба нет достойных конкурентов в РПЛ.

«Пока рановато говорить о том, что «Зенит» — чемпион. Но видно, что у «Зенита» нет достойных конкурентов, которые могли бы создать реальную проблему. Конечно, доля везения в матче с «Динамо» присутствовала, но, как говорится, везёт сильнейшим. «Динамо» как-то справлялось в обороне, но у них не было аргументов в атаке, они не создали реальных угроз. Им повезло с пенальти, но они его не использовали», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

10 августа прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.