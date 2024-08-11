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Канищев: у «Зенита» нет достойных конкурентов, способных создать реальную проблему

Канищев: у «Зенита» нет достойных конкурентов, способных создать реальную проблему
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что у петербургского клуба нет достойных конкурентов в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Пока рановато говорить о том, что «Зенит» — чемпион. Но видно, что у «Зенита» нет достойных конкурентов, которые могли бы создать реальную проблему. Конечно, доля везения в матче с «Динамо» присутствовала, но, как говорится, везёт сильнейшим. «Динамо» как-то справлялось в обороне, но у них не было аргументов в атаке, они не создали реальных угроз. Им повезло с пенальти, но они его не использовали», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

10 августа прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

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