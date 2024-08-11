Волк: руководство «Динамо» Махачкала всегда пытается нас защитить, я в эти дела не лезу

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался об отстранении арбитров Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева после скандального матча его команды с «Пари Нижний Новгород», в котором дагестанский клуб проиграл со счётом 0:1 в 3-м туре РПЛ.

«Руководство «Динамо» Махачкала всегда за нас в любой ситуации. Они всячески пытаются нас защитить, чтобы не было прецедентов, как в игре с «Пари НН».

Я не стану говорить, доволен ли решением отстранить Бобровского и Шафеева. Я принципиально не лезу в эти дела, так как они меня не касаются. Есть судебный комитет, который принимает решения. Надо основываться на его решениях. Наша же задача — это играть в футбол и показывать свой максимум», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В том матче один из защитников «Динамо» был удалён с поля за две жёлтые карточки, а в концовке встречи нападающий «Пари НН» Зе Турбо заработал спорный пенальти, который на 82‑й минуте реализовал Николай Калинский.