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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о матче с «Факелом»: его ценность высокая

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о матче с «Факелом»: его ценность высокая
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил готовность команды к матчу 4‑го тура РПЛ с «Факелом». Встреча состоится сегодня, 11 августа, в Самаре. Она начнётся в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

«Если мы будем готовиться к игре против какого‑то одного конкретного футболиста, то, наверное, можем запутаться. Мы готовились именно к «Факелу». Работали в обычном режиме. Понимаем, что ценность этого матча высокая.

У нас добавляются новички. Пока они не в очень понятной форме, потому что пропустили большой цикл подготовки», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда не набрала ни одного очка за три матча. «Факел» заработал одно очко и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

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