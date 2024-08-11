Тренер «Факела» Черевченко: матчи с «Крыльями» превращаются в битвы? Не слышал об этом

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о принципиальности матчей с «Крыльями Советов». Команды встретятся в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 11 августа. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Начало матча — в 17:30 мск.

— Матчи между «Факелом» и «Крыльями» в последнее время превращаются в настоящие битвы на поле и в медиапространстве. Что‑то об этом слышали? Какой получится игра?

— Ничего об этом не слышал. Боевая должна быть игра, очки всем нужны.

— Неудачный результат тяготит вашу команду?

— Нет, не тяготит. Сейчас рано об этом говорить, впереди ещё 27 матчей, — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».