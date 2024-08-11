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Тренер «Факела» Черевченко: матчи с «Крыльями» превращаются в битвы? Не слышал об этом

Тренер «Факела» Черевченко: матчи с «Крыльями» превращаются в битвы? Не слышал об этом
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о принципиальности матчей с «Крыльями Советов». Команды встретятся в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 11 августа. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Начало матча — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

— Матчи между «Факелом» и «Крыльями» в последнее время превращаются в настоящие битвы на поле и в медиапространстве. Что‑то об этом слышали? Какой получится игра?
— Ничего об этом не слышал. Боевая должна быть игра, очки всем нужны.

— Неудачный результат тяготит вашу команду?
— Нет, не тяготит. Сейчас рано об этом говорить, впереди ещё 27 матчей, — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».

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